АвтоВАЗ: ситуация с ДТП, в котором участвовала Vesta, зашла в тупик — владелец не идет на контакт и не предоставляет доступ к автомобилю

Дорожно-транспортное происшествие с автомобилем LADA Vesta, произошедшее во Владимирской области, получило широкий общественный отклик. В связи с этим АвтоВАЗ выступил с разъяснением своей позиции и сообщил о шагах, предпринимаемых для выяснения обстоятельств аварии.

Как отмечают в компании, расследование столкнулось с неожиданными трудностями.

АвтоВАЗ сталкивается с препятствиями в расследовании: владелец не выходит на связь

По данным пресс-службы АвтоВАЗа, специалисты предприятия сразу приступили к изучению обстоятельств ДТП, произошедшего в сентябре. Уже 3 октября компания попыталась связаться с владельцем пострадавшей LADA Vesta по контактному номеру, который был указан при покупке автомобиля.

Тем не менее, как отмечает производитель, человек на другом конце провода отказался подтверждать свою личность, от продолжения разговора отказался и не предоставил доступ к транспортному средству для осмотра техническими экспертами. Такое развитие событий значительно затрудняет выяснение причин аварии.

Позиция компании и готовность взаимодействовать

Несмотря на возникшие сложности, АвтоВАЗ подчеркнул, что заинтересован в тщательном и объективном расследовании инцидента. Компания действует в полном соответствии с законодательством и находится в контакте с сотрудниками ГИБДД, которые также занимаются расследованием происшествия.

По словам представителей предприятия, фотографии с места аварии, которые имеются на данный момент, не позволяют достоверно установить причины происшествия. В связи с этим специалисты АвтоВАЗа выразили готовность оперативно выехать для проведения детального осмотра автомобиля и оказать необходимое содействие в расследовании.

Таким образом, несмотря на активные действия компании, отсутствие сотрудничества со стороны владельца автомобиля и невозможность провести осмотр машины существенно осложняют процесс выяснения всех обстоятельств происшествия. Эта ситуация демонстрирует, что даже при максимальной вовлеченности производителя, без взаимодействия всех сторон выяснить причины аварии крайне непросто.

Источник. Фото - Клиент всегда прав.