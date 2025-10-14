АвтоВАЗ устанавливает рекорд: Lada Iskra преодолела 150 000 км «и ни одной поломки»

АвтоВАЗ поделился новыми подробностями о масштабных дорожных испытаниях своего нового автомобиля Lada Iskra. Тестирование не стало формальностью на пути к запуску в серийное производство — инженеры компании подвергли прототипы экстремальным проверкам, чтобы убедиться в их надежности на реальных дорогах.

В испытаниях приняли участие несколько десятков опытных образцов Iskra. Автомобили прошли через сложные условия на заводском полигоне: здесь можно разогнаться до максимальных скоростей и продолжать движение до полного расхода топлива, что имитирует бесконечные дорожные маршруты. Поверхности для тестов варьировались — от брусчатки и неровных участков до каменистых и грунтовых дорог, что позволяет максимально приблизить испытания к реальным условиям эксплуатации.

За время испытаний суммарный пробег прототипов составил 150 тысяч километров. Это значение превышает стандартный гарантийный пробег в полтора раза. Для сравнения, такой дистанции хватило бы, чтобы несколько раз пересечь маршрут от Москвы до Владивостока туда и обратно. Такой подход позволяет гарантировать, что автомобиль справится не только с заявленным ресурсом, но и с дополнительными нагрузками, которые могут возникнуть в повседневной жизни.

АвтоВАЗ отмечает, что Lada Iskra стала первой моделью завода, которая прошла столь разносторонние и масштабные испытания. Помимо дорожных тестов, инженеры провели стендовые, виртуальные и другие проверки, что ранее не применялось в таком объеме. Это подчеркивает уверенность производителя в надежности новой модели.

По итогам испытаний серьезных технических неисправностей выявлено не было. Платформа, силовой агрегат и кузов продемонстрировали стабильную работу без неприятных неожиданностей. Это свидетельствует о готовности Iskra к ежедневной эксплуатации без риска неожиданных поломок.

По оценке специалистов предприятия, новая Lada Iskra по уровню надежности, долговечности и безопасности не уступает Lada Vesta, а также конкурентам из B-класса зарубежных брендов. Таким образом, новинка позиционируется как полноценный конкурент на рынке и подтверждает свою готовность к эксплуатации.

Источник. Фото — Lada.