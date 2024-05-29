АвтоВАЗ представит новую модель Lada Искра

Готовится к выходу новинка в компактном сегменте "B" - модель Iskra, которая будет представлена в нескольких вариантах: седан, универсал и кроссовер Cross. Эта модель призвана заполнить пробел между Granta и Vesta в линейке автомобилей Lada и привлечь больше клиентов своим уникальным стилем.

Основным фокусом при разработке Iskra стала полная переработка базы модели с целью достижения технологической автономии. Это позволит внедрить новые технологии, не потеряв при этом характерную надежность. Дизайн Iskra будет напоминать другие современные модели Lada, сочетая в себе стиль и элегантность, соответствующие современным требованиям. В салоне пассажиров ожидает просторная и удобная обстановка.

АвтоВАЗ надеется на успех Iskra на рынке, рассчитывая, что новинка сможет вытеснить Lada Granta среди покупателей в России. В настоящее время ведется постепенное сокращение производства Granta до 2027 года, что позволит Iskra занять более прочные позиции в модельном ряду бренда.

Уже в начале следующего года начнется производство новой модели, пообещали представители компании.

Фото: Carsweek.ru

Ранее также было объявлено, что на Петербургском международном экономическом форуме 2024 года АвтоВАЗ планирует представить концепт-кар Lada e-Niva Voyage. Этот проект заслуживает отдельного внимания, так как представляет собой интересный продукт на сегодняшний день.