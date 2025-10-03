«Автотор» представил Eonyx M2 с ценой вдвое выше китайских аналогов: как получить 35% скидку на новый электромобиль

Компания "Автотор" официально начала производство новой серии компактных электромобилей под брендом Eonyx M1. Эти двухместные городские автомобили комплектуются узлами и деталями, поставляемыми из Китая компанией Zhejiang Today Sunshine New Energy, и теперь доступны на российском рынке электротранспорта.

Серия Eonyx включает три различных модели: кроссовер M2, а также версии Pickup и "Карго". Однако наибольший интерес вызывает компактный Eonyx M2, отличающийся доступной ценой и ориентированный на городское использование.

Eonyx M2: старт продаж и стоимость в России

На российском рынке самой доступной моделью стал Eonyx M2. Машина предлагается в комплектации "Standart" по цене от 840 тысяч рублей. Длина электрокара составляет 2,8 метра при колесной базе 1,8 метра. За запас хода отвечает тяговая батарея емкостью 150 Ач, что делает автомобиль удобным для повседневных городских поездок.

Разница в цене между Россией и Китаем

По информации с китайских онлайн-площадок, аналогичная модель Eonyx M2 в Китае предлагается по цене от 419 тысяч рублей. Таким образом, стоимость автомобиля на российском рынке практически вдвое выше, что отражает особенности формирования цен в разных странах.

Государственная поддержка и снижение итоговой стоимости

Для российских покупателей предусмотрена государственная программа субсидирования электромобилей. В рамках этой инициативы при покупке Eonyx M2 можно получить субсидию в размере 35% от стоимости автомобиля.

Благодаря этой поддержке цена Eonyx M2 снижается на 294 тысячи рублей и составляет для конечного покупателя 588 тысяч рублей. Такая мера делает электрокар заметно привлекательнее и доступнее для жителей российских городов.

Несмотря на изначальную разницу в стоимости с китайским рынком, Eonyx M2 с учетом государственной субсидии становится конкурентоспособным предложением среди компактных электромобилей. Модель может заинтересовать водителей, которые ищут экономичный и экологичный транспорт для города без переплаты за зарубежные варианты.

Ранее сообщалось, что "Автотор" анонсировал выпуск бюджетных электрокаров Eonyx стоимостью около 1 миллиона рублей.

Источник информации и фото: Автотор.