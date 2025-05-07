"Автотор" представил новинки в стиле Mini: первые фотографии

Речь идет о новом бренде Eonyx, который планирует собирать машины на заводе «Автотор». Автомобили этой марки будут относиться к категории L7 - тяжелые квадрициклы. Прототипом для будущих моделей послужил Today Sunshine M2.

Длина автомобиля составляет 2,83 метра, а колесная база - почти 1,8 метра. Небольшой городской автомобиль будет оснащен скромным двигателем мощностью 6,1 л.с. или 10,2 л.с. Емкость батареи достигает 10,8 кВт⋅ч. После полной зарядки машина сможет проехать около 120 километров.

Согласно информации, опубликованной на портале «Китайские автомобили», Today Sunshine M2 уже доступен для приобретения в некоторых странах Европы. В Испании за эту модель просят 14 700 евро (что примерно равно 1,35 миллионам рублей). Однако в Китае стоимость этого автомобиля значительно ниже - разница более чем вдвое.

Пока нет точной информации о начале производства электрокаров Eonyx на заводе «Автотор» и ориентировочной цене для покупателей.

Фото: Carsweek.ru

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