Продажи премиальных автомобилей в России упали весной, сообщает «Автостат».

Согласно отчету экспертов из «Автостата», в апреле текущего года жители России купили 10,2 тыс. новых автомобилей премиум-класса. Это число оказалось на 35% ниже, чем в тот же период 2024 года.

В целом авторынок снизился на 26%, что свидетельствует о более быстром падении активности в премиум-сегменте. Доля премиальных автомобилей на рынке сократилась с прошлогодних 11,4% до 10% в апреле 2025 года.

Компания EXEED оказалась самой популярной премиальной маркой в России с объемом продаж в 2 881 машину (спад на 35% по сравнению с прошлым годом). Бренд уверенно удерживает лидирующие позиции, опережая своего ближайшего конкурента на более чем тысячу единиц. На втором месте находится марка TANK с 1 504 проданными автомобилями, их продажи китайских SUV также уменьшились на 38%.

Начиная с февраля этого года, на российском рынке появились кроссоверы Exeed RX и TXL местной сборки. К концу 2024 года Chery завершила сертификацию четырех моделей паркетников с индексами TXL, RX, LX и VX для локализации в России. Согласно ОТТС, бывший завод Mercedes-Benz в Есипово начал выпускать иностранные автомобили.

Третье место в продажах премиум-автомобилей занимает BMW с результатом в 1 149 машин (-19%). Автомобили этого немецкого бренда поступают в Россию по параллельному импорту, их цены варьируются от 4,36 млн до 32 млн рублей. В пятерке лидеров также присутствуют Lixiang (990 машин; -56%) и Mercedes-Benz (712 автомобилей; -16%).

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что кроссовер Chery Tiggo 9 2025 в Китае получил специальную стильную версию Black Warrior Edition.

Фото: Drom