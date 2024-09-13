Автомобильный рынок: легковые автомобили с пробегом в России стали стоить меньше.

В августе цены на подержанные легковые автомобили в России наконец-то снизились, опустившись ниже отметки в 1,5 миллиона рублей. Согласно данным аналитиков, средняя цена составляет 1 486 000 рублей.

Прошлой осенью автомобили стоили дороже полутора миллионов. К декабрю цены поднялись до рекордных 1,6 миллиона рублей. В течение года они держались на уровне выше 1,5 миллиона рублей.

С начала весны наметилась тенденция к снижению цен, которая сохраняется уже полгода. В результате, к концу лета цены на подержанные автомобили опустились ниже 1,5 миллиона рублей, снизившись на 1,6% или 24 000 рублей по сравнению с июлем. Однако в годовом измерении отмечается рост на 1,9%, что составляет 28 000 рублей.

Фото: Carsweek.ru

Известно, что китайский кроссовер Geely Coolray с момента запуска продаж в России подорожал на 1,55 миллиона рублей.