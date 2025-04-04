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«Автостат» скорректировал прогноз рынка новых легковых автомобилей в РФ на 2025 год

Прогноз продаж новых легковушек на 2025 год: падение на 12% по базовому сценарию. В позитивном - снижение на 5%, в худшем случае - на 20%. Аналитики также оценили сбыт LCV. «АвтоВАЗ» готов приостановить производство из-за слабых продаж.
А
Антон Звонкий
04.04.2025, 14:21·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Исследовательская компания «Автостат» представила прогноз продаж в сегменте новых легковушек на текущий год. По базовому сценарию ожидается снижение на 12 процентов - до 1,38 млн автомобилей к 2025 году. Ранее эксперты делали более оптимистичные прогнозы, прогнозируя 10-процентное падение продаж (до 1,43 млн машин).

Обновленный позитивный сценарий предполагает снижение спроса на новые легковые автомобили на 5 процентов – до 1,49 миллиона экземпляров. При наихудшем развитии событий ожидается падение на 20 процентов (ежегодные продажи около 1,25 млн автомобилей).

Для LCV базовый сценарий подразумевает 6-процентное снижение продаж (105 тысяч сделок). В позитивном сценарии продажи будут на уровне прошлого года – 112 тысяч единиц. Пессимистичный сценарий предполагает падение продаж LCV на 15 процентов (около 95 000 машин).

Фото: Carsweek.ru

Ранее появилась информация о возможной остановке производства автомобилей на «АвтоВАЗе» из-за неудовлетворительных продаж.

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