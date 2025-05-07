Авторынок в России оживился в апреле: что дальше?

В апреле текущего года на российском авторынке, наконец, наметился рост: объем продаж новых автомобилей за этот месяц впервые с января 2025 года превысил отметку в 100 тысяч единиц. По сравнению с апрелем прошлого года отмечается значительное снижение спроса.

Лидером по числу проданных автомобилей остается Lada, у которой было продано 28 486 машин (уменьшение продаж почти на 33 процента). На втором месте оказалась марка Haval, отстающая от лидера с результатом в 12 925 единиц (-11,4%). Бронзовую позицию занимает марка Chery, чьи дилеры реализовали 10 855 автомобилей (-15,6%).

На четвертой строчке находится Geely с объемом продаж в апреле 6664 автомобиля (почти 42-процентное снижение спроса). Продажи Changan сократились еще сильнее: на почти 45 процентов до 4 621 единиц.

Следующие две позиции в рейтинге продаж отличаются положительной динамикой. Марка Belgee реализовала 3902 автомобиля (рост на 30 процентов по сравнению с прошлым годом). Результат Jetour составил 3165 проданных машин (+1,1%).

Восьмое место занимает китайский премиум-бренд Exeed (2881 автомобиль, снижение продаж практически на 35 процентов). Девятую строчку занимает Omoda с 2619 продажами (-45,7%). Отечественная марка Solaris продемонстрировала рекордный рост в апреле - на 131 процент, до 2 298 автомобилей, благодаря низкой базе 2024 года.





Фото: Carsweek.ru

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