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«Автостат» опубликовал список самых востребованных подержанных автомобилей в России.

LADA лидирует на вторичке с 121,3 тыс. продаж, за ней Toyota и Kia. Hyundai был близок к бронзе. Владельцы предпочитают "семерку" и ВАЗ-2114, популярен также Hyundai Solaris. В 2026 году ожидаются новые пикапы от Nissan.
РедакцияР
Редакция
17.04.2025, 15:21·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

По информации «Автостата», наибольшей популярностью на вторичном автомобильном рынке России пользуется марка LADA - 121,3 тыс. перепродаж. На втором месте находится Toyota с результатом в 43 600 проданных машин, а третью строчку занимает Kia – 23 800 перепроданных автомобилей.

Несколько не хватило Hyundai до бронзы - 23,3 тыс. сделок. Пятое место удерживает Nissan с 19,3 тыс. единицами. Вторую пятерку открывает Volkswagen (17 200 авто), за ним следуют Chevrolet (16 100), Renault (15 000), Honda (13 600) и Ford (13 400).

Среди моделей лидирует классическая «семерка» от LADA с результатом в 11 800 продаж в марте. На втором месте - хэтчбек ВАЗ-2114 «Самара-2» (9 700 автомобилей). Hyundai Solaris, «Нива» и Kia Rio следуют за ними, с результатом в 8 400 проданных экземпляров каждая.

Более 8 тысяч сделок также оформили «Приора» и Ford Focus. «Королла», «Гранта» и «десятка» преодолели отметку в 6 тысяч перепродаж.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено о готовящемся официальном запуске продаж пикапов на базе Nissan Navara и Patrol в 2026 году в России.

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