«Автостат» сообщает о том, какие автомобильные бренды повысили цены в России в мае.

С начала мая на российском авторынке подорожали новые машины с логотипами семи марок. УАЗ поднял прайсы на все свои актуальные модели. «Хантер» подорожал на 45 тысяч, такую же прибавку получило семейство СГР. Теперь рамный внедорожник стоит от 1 645 000 до 1 955 000 рублей, «Буханка» же обойдется в сумму от 1 565 000 до 1 860 000 рублей. УАЗ «Патриот», «Пикап» и «Профи» прибавили в цене по 55 000 рублей.

У Kaiyi в мае тоже изменились цены. Седан Е5 в комплектации Luxury+ подешевел на 30 тысяч, а вариант Standard можно взять с выгодой в 125 тысяч. Кроссовер Х3 подешевел на 74 – 75 тысяч, а паркетник Х7 Kunlun - на 75 – 175 тысяч. Кроссовер Х3 Pro, напротив, получил прибавку в 25 тысяч.

У BAIC ростом цен отличился седан U5 Plus: в комплектациях Luxury и Honor он получил прибавку в 25 000 – 25 000 рублей. Кроссовер Х55 в версии Comfort подорожал на 16 тысяч; в комплектациях Elite и Luxury наблюдается рост цен на 35 000 – 40 500 рублей. Модель Х75 во всех комплектациях, кроме максимальной, подешевела на 269,5 – 362 тысячи. Внедорожник BJ40 можно купить с экономией в 75 000 – 384 000 рублей. У Haval на 150 000 рублей подешевел популярный паркетник Jolion.

«Москвич» в большую сторону пересмотрел прайсы на кроссовер «Москвич 3» (+38 000) и лифтбек «Москвич 6» (+53 000). Пикапы Sollers ST6 и ST8 выросли в цене на 50 тысяч рублей. Универсал LADA Granta Cross в исполнении Quest подорожал на 68 тысяч до 1,27 миллиона.

Ранее стало известно, что российский автопром не смог выполнить первоначальный план по уровню локализации.