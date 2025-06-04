Популярность каких автомобилей в России будет неуклонно расти, отметил «Автостат Инфо»

Автомобили с пробегом, так же как и новые машины, показывают снижение продаж в текущем году. Согласно данным, за первые четыре месяца 2025 года было куплено 1 861 282 подержанных автомобиля. Вспомним, что результат за тот же период 2024 года был выше на три процента и составил более 1,92 миллионов машин.

Эксперты из сегмента SUV отмечают, что этот сегмент остается наиболее стабильным. По аналитике «Автостат Инфо», с начала года число перерегистрированных SUV сократилось всего на полтора процента, до 497 724 автомобилей. В целом, доля SUV на рынке подержанных автомобилей составляет 26,7%.

Второе место по продажам занимает сегмент С, где доля сократилась на 23%, до 432 738 единиц. Машины классов B и B+ вместе имеют немного более 20% рынка. Сегмент B остается более стабильным с тем же количеством продаж в размере 345 тысяч машин. Продажи машин сегмента B+ упали на пять процентов и составили 209 147 автомобилей.

Премиальный сегмент показал наибольшее снижение: продажи машин класса E уменьшились на девять процентов, до 62,4 тысяч единиц (доля 3,3%). В то же время, продажи автомобилей класса A выросли на 1,8%. Доля так называемых «малолитражек» составляет 2,5% (45 749 проданных автомобилей с января по апрель).

Также стало известно, что автомобили марок Hyundai и Kia производства в России под брендом Solaris снизили цены на 25%.

Фото: kasheloff.ru