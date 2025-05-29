Статья "Автостат": спрос на подержанные автомобили в России увеличивается, говорят автодилеры.

По данным аналитиков «Автостата», в апреле текущего года в России было продано 509,7 тысяч подержанных легковых автомобилей. Этот показатель превысил мартовские продажи на 13,7%. Такой результат является наиболее близким к апрельским показателям 2024 года.

Эксперт по автомобильному рынку Андрей Гришаков отметил, что если ключевая ставка Центробанка снова увеличится или экономическая обстановка в стране резко изменится, продажи подержанных машин могут вернуться к уровню ниже полумиллиона в месяц. Однако на данный момент стабильность валютного курса и устойчивая ставка ЦБ положительно сказались на спросе на автомобили.

Успех весеннего роста продаж подержанных автомобилей связан не только с сезонным фактором, но и с экономической стабильностью. Продавцы на вторичном рынке, поучившись у коллег с новых автомобилей, начали снижать цены. По мнению специалистов, в текущей ситуации положительная динамика в продажах подержанных машин будет сохраняться.

Роман Титов из компании «Авилон» связывает всплеск активности на российском рынке подержанных автомобилей в апреле с демпингом со стороны самих продавцов и сезонным ростом интереса со стороны потребителей. Также отмечается скромный естественный рост предложений по подержанным автомобилям из параллельных поставок.

Топ-менеджер также прогнозирует, что в мае объем продаж подержанных автомобилей, вероятнее всего, сохранится на уровне апреля. Дилеры в настоящее время активно пытаются избавиться от складских запасов, чтобы освободить место для новых поставок. По его словам, после разрешения проблемы с избыточным запасом сложно однозначно предсказать поведение рынка.

Наименее востребованными на данный момент являются подержанные автомобили стоимостью более 5 миллионов рублей. Покупатели на вторичном рынке стали более требовательными к состоянию машин, не так уж важны год выпуска и пробег, сообщает Роман Титов.

Также стало известно, что летом планируется начать производство улучшенных внедорожников Lada Niva Sport.