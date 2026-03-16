В феврале авторынок Казахстана уменьшился на 16%

Рынок новых автомобилей в Казахстане в феврале 2026 года сократился на 16,1 процента, лидерами продаж стали Hyundai, Kia и Chevrolet.
Демид Поршнев
16.03.2026, 11:02·2 мин
single
В феврале 2026 года на автомобильном рынке Казахстана было реализовано 13 399 новых легковых и коммерческих автомобилей. Такие данные озвучила пресс-служба «Казахстанского автомобильного союза» (КАО). По сравнению с аналогичным месяцем 2025 года, это значение оказалось ниже на 16,1%.

Суммарно за два месяца текущего года казахстанцы приобрели 27 643 автомобиля, что демонстрирует рост продаж на 1,5% по отношению к показателям января-февраля прошлого года.

Аналитики агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что февраль стал первым месяцем за последние четыре, когда рынок новых автомобилей в Казахстане продемонстрировал отрицательную динамику. Последний раз снижение в годовом исчислении фиксировалось в октябре 2025 года, после чего рынок стабильно рос.

В КАО подчеркивают, что несмотря на февральское падение, совокупные итоги января и февраля сохраняют положительную тенденцию. Особо отмечается, что все автомобили из списка десяти самых популярных моделей произведены на автозаводах страны.

На вершине рейтинга самых востребованных марок в феврале оказался Hyundai — было реализовано 2 768 автомобилей, что на 31,2% меньше прошлогоднего показателя. Второе место заняла Kia, показавшая рост на 33,1% и продавшая 2 402 машины. Третьей стала Chevrolet с результатом 1 975 реализованных автомобилей, что на 5% меньше, чем годом ранее. В пятерку лидеров также вошли Chery (1 043 единицы, рост на 0,4%) и Jetour (808 автомобилей, снижение на 30,3%).

