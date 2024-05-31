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Самые популярные автомобили с пробегом для ввоза в Россию, по мнению «Авто.ру»

По данным аналитиков, россияне, приобретающие машины с пробегом за рубежом, в основном выбирают чары Европы и Америки. Однако в текущем году этот показатель с 2021-го уменьшился с 47 до 37 процентов.
РедакцияР
Редакция
31.05.2024, 16:36·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

По данным аналитиков, россияне, приобретающие машины с пробегом за рубежом, в основном выбирают чары Европы и Америки. Однако в текущем году этот показатель с 2021-го уменьшился с 47 до 37 процентов. Чаще всего в Россию поступают автомобили популярной немецкой марки BMW, даже высокая цена не является преградой.

В 2022 году импорт автомобилей из Японии и Кореи сократился до 12% из-за ограничений и увеличения утильсбора. В отличие от этого, импорт автомобилей из Китая вырос более чем в два раза - с 9 до 20 процентов. Среди лидеров продаж здесь можно выделить модели Lixiang L9, L7 и Geely Monjaro.

Особой популярностью у покупателей пользуются автомобили возрастом до трех лет, их доля составляет 54% к настоящему времени. Примерно четверть рынка принадлежит машинам возрастом от 4 до 10 лет. В 2022 году эта категория стала более востребованной из-за ухода из России многих иностранных автопроизводителей.

Заметной тенденцией, наблюдаемой за последние три года, является увеличение импорта гибридных автомобилей. Доля таких машин выросла с 3 до 14%, считают эксперты. В то же время доля бензиновых автомобилей снизилась с 62 до 49 процентов.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что кроссовер GAC GS3 официально поступил в продажу в России по цене 2,29 миллиона рублей - первая партия этих автомобилей поступила к дилерам.

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