Новости автомира: Lada Aura будет выпущена в электрической версии

Lada Aura будет иметь вариант с электромотором. Директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов не раскрыл подробностей о силовой установке и цене на такой автомобиль.

Новая модель Aura станет наиболее премиальной в линейке автомобилей LADA. По словам спикера Государственной думы России Вячеслава Володина, на новую российскую машину сядут 17 председателей комитетов. По информации из Управления делами президента, до конца 2024 года автомобили Aura поступят в Государственную думу.

Известно, что самый дорогой бензиновый седан Lada Aura в полной комплектации будет стоить более 3 миллионов рублей.

Базовая версия автомобиля будет оценена примерно в 2,6-2,8 миллиона рублей. Этот вариант, в частности, планируется для использования в таксопарках России. Продажи Lada Aura начнутся уже в текущем году.

Фото: Carsweek.ru

Тем временем стало известно, что специалисты автозавода тестируют новую модель внедорожника Lada Niva Sport.