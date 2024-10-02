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Автопилот для машин Ford стал дешевле

Недавно Ford представил новую версию BlueCruise - 1.4, и теперь компания объявила, что технология автопилота стала еще более доступной для водителей.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
02.10.2024, 09:01·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Теперь активация этой функции стала проще, а пользователи могут выбирать между ежемесячной или ежегодной подпиской, а также имеют возможность приобрести подписку однократно.

Хотя условия немного запутанные, клиенты могут приобрести подписку однократно за $2495 или эквивалентную сумму в рублях при заказе своего автомобиля.

Однако стоит отметить, что это не подписка на всю жизнь. В мелком шрифте указано, что BlueCruise будет активен как минимум в течение семи лет. После этого периода Ford вправе начать взимать дополнительную плату или полностью прекратить поддержку функции на вашем автомобиле.

В зависимости от модели и комплектации, годовая подписка на BlueCruise может быть включена в стандартное оснащение при заказе. В случае ее отсутствия, вы сможете приобрести ее за $495.

Если подписка на BlueCruise не включена в стандартное оснащение и вы не хотите покупать годовую подписку, вам все равно будет предоставлена бесплатная 90-дневная пробная версия функции.

По истечении пробного периода годовая подписка будет стоить $495. Это может показаться не слишком дешевым, однако это значительно меньше, чем предыдущий тариф, который составлял $800.

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