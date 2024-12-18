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ВАЗ-2108 — 40 лет на дорогах

18 декабря 1984 года на Волжском автозаводе стартовало производство автомобиля ВАЗ-2108 (хэтчбек «Самара»). Этот автомобиль стал первым переднеприводным в ассортименте предприятия.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
18.12.2024, 16:41·2 мин
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Фото: Autostat.ru

18 декабря 1984 года на Волжском автозаводе стартовало производство автомобиля ВАЗ-2108 (хэтчбек «Самара»). Этот автомобиль стал первым переднеприводным в ассортименте предприятия. Эксперты агентства «АВТОСТАТ» к 40-летию модели сообщают, что к 1 июля 2024 года в России было зарегистрировано почти 216 тысяч вазовских «восьмерок».

Большинство из них находится в Центральном федеральном округе – примерно 60 тысяч автомобилей. Это составляет около 28% от общего числа. Почти пятая часть (21%) автомобилей ВАЗ-2108 находится в Приволжском Федеральном округе, а восьмая часть – в Южном Федеральном округе (13%). Почти одинаковое количество «восьмерок» приходится на Сибирь, Северо-Запад и Урал – по 10–11%. Меньше всего таких автомобилей на Северном Кавказе и в Дальнем Востоке (5% и 2% соответственно).

Самым большим региональным парком для ВАЗ-2108 является Ростовская область, где к середине года насчитывалось около 10 тысяч хэтчбеков. Это примерно 5% от общего числа. Также в пятерку лидеров по количеству вошли Московская область, Краснодарский край, Москва и Свердловская область. Все они также превысили отметку в 4%, в то время как у других регионов эти цифры ниже.

Источник

Легковые автомобили (159)Автоваз (215)Lada (463)Lada samara (6)Парк (23)Федеральные округа (3)Регионы-лидеры (15)

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