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Автомобили покинувшего Россию бренда появились на Wildberries

Автомобили премиального бренда BMW, завершившего свою работу в России весной 2022 года, теперь представлены на онлайн-площадке Wildberries. Об этом сообщает информационный портал «Лента.ру».
Виктор КузнецовВ
Виктор Кузнецов
12.11.2024, 18:42·1 мин
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Фото: Автоновости Дня

Автомобили премиального бренда BMW, завершившего свою работу в России весной 2022 года, теперь представлены на онлайн-площадке Wildberries. Об этом сообщает информационный портал «Лента.ру».

Сейчас в каталоге можно обнаружить кроссовер BMW 30i xDrive в черном и белом оттенках. После уплаты сборов и таможенных платежей, автомобиль доступен за 9,7 миллиона рублей. Продавец готов бесплатно доставить машину на эвакуаторе с необходимыми документами в любую точку Москвы.

Ранее «Автоновости дня» упоминали, что BMW по-прежнему остается одним из самых популярных автомобильных брендов среди жителей России. По результатам недавнего исследования РОМИРа и компании «Яков и партнёры», марка занимает второе место в рейтинге предпочтений, уступая лишь Toyota.

К слову, в октябре на Wildberries появился отечественный автобренд Xcite, разработанный бывшим заводом Nissan в Санкт-Петербурге. Сейчас доступен к покупке кроссовер Xcite X-Cross 7, но заказать его можно лишь жителям Москвы.

Источник

BMW (152)

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