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SsangYong возвращается на российский рынок под новым именем KGM

Марка KGM решила сделать ставку на производство кроссоверов, их последней моделью является паркетник KGM Actyon, анонсированный летом прошлого года. Компания планирует представить эту линейку продукции и российским покупателям.
РедакцияР
Редакция
05.11.2024, 13:02·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Марка KGM решила сделать ставку на производство кроссоверов, их последней моделью является паркетник KGM Actyon, анонсированный летом прошлого года. Компания планирует представить эту линейку продукции и российским покупателям.

На данный момент автомобили бренда проходят обязательную сертификацию. Начало продаж в России запланировано на первый квартал 2025 года. Согласно информации от Quto, в линейке KGM будут представлены как полноприводные, так и переднеприводные автомобили. Информация о конкретных моделях станет доступна для российских клиентов позже.

Кроме того, компания обещает развивать сервисное обслуживание, обеспечивая клиентам высокий уровень сервиса и доступность автозапчастей.

На данный момент бренд активно формирует сеть дилеров в крупных городах России, сообщил генеральный директор АО "РЭКС Моторс" Виталий Осипов. Напомним, что это общество является единственным дистрибьютором марки на территории страны.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Ранее появилась информация о том, что на территории России был проведен тест-драйв недорогого кроссовера от молодого китайского бренда VGV.

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