Агентство «Автостат» представило рейтинги наиболее востребованных марок и моделей легковых автомобилей с пробегом в России по итогам октября 2026 года. В модельном зачёте первые шесть позиций заняли отечественные автомобили. Среди подержанных иномарок лидером вновь стала корейская Kia Rio.

Брендовый рейтинг возглавила LADA: за октябрь россияне приобрели 134,3 тыс. автомобилей этой марки. Второе место заняла японская Toyota, показавшая результат 62,8 тыс. машин. Третьей стала корейская Kia, продажи подержанных автомобилей которой достигли 32,5 тыс. единиц.

На четвёртой строчке расположилась Hyundai с показателем 31,9 тыс. автомобилей. Пятёрку лидеров замкнул Volkswagen, машин которого было продано 27,2 тыс. Далее следуют Nissan (26,8 тыс. шт.), Honda (22,2 тыс. шт.), Chevrolet (20,9 тыс. шт.), Renault (19,9 тыс. шт.) и Ford (17,3 тыс. шт.). Все десять марок увеличили продажи по сравнению с сентябрём.

Первое место в рейтинге моделей заняли LADA Classic («Жигули»). В октябре россияне приобрели 22,3 тыс. таких автомобилей с пробегом. Второй результат показала LADA Samara 2 — 15,1 тыс. экземпляров. Третьей стала LADA Priora, которую выбрали 14,5 тыс. покупателей.

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Четвёртую позицию заняла LADA Granta 2 с результатом 13 тыс. шт. Пятое место досталось внедорожнику LADA Niva Legend — 11,7 тыс. шт., а шестое — автомобилям семейства LADA 110, которых приобрели 11,4 тыс. При этом Niva Legend показала наибольший месячный рост продаж среди десяти лидирующих моделей — на 16,4%.

В октябре самой популярной подержанной иномаркой стала компактная Kia Rio. В общем рейтинге она заняла седьмую строчку, а её результат составил 11,4 тыс. автомобилей. Месяцем ранее Kia Rio также лидировала среди иномарок на вторичном рынке: тогда россияне купили 10,9 тыс. таких машин.

Восьмое место занял седан Hyundai Solaris, продажи которого составили 11,1 тыс. шт. Далее расположилась Toyota Corolla с результатом 10,8 тыс. автомобилей. Десятку лидеров замкнула LADA Granta — 10,6 тыс. машин.

По сравнению с сентябрём продажи выросли у всех десяти моделей. В годовом сопоставлении аналитики отдельно отметили Toyota Corolla: её продажи увеличились на 4,1%. Наиболее существенное снижение среди лидеров зафиксировано у классических автомобилей LADA — на 26,2%.

Всего в октябре 2026 года россияне приобрели 596,6 тыс. легковых автомобилей с пробегом. За месяц вторичный авторынок вырос на 7,1%, но по сравнению с октябрём прошлого года сократился на 8,6%. Тогда было продано 653 тыс. машин.

За январь — октябрь 2026 года в России купили 5 млн 106 тыс. подержанных легковых автомобилей. Этот показатель на 0,7% выше результата за аналогичный период 2025 года.