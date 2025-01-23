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Цены на подержанные автомобили в марте начнут стремительно увеличиваться

Рост цен на авто: рекорды продаж подержанных машин в России. Ожидания спада и стабильности вторичного рынка в 2025 году.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
23.01.2025, 13:01·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Как отметил Антон Ганжа, из-за сокращения запасов автомобилей у дилеров вырастет стоимость новых машин. Эту же тенденцию подхватит рынок автомобилей с пробегом.

В прошлом году в России продажи подержанных автомобилей показали рекордное значение - 6,04 млн экземпляров. Так почти был побит рекорд десятилетий давности: 6,1 млн перепроданных машин в 2014 году.

Россияне стали активнее скупать автомобили, опасаясь их дальнейшего подорожания из-за объявленной индексации утильсбора и роста ключевой вставки ЦБ, говорит специалист.

В нынешнем году эксперт ждет спада продаж. Причем вторичка покажет более стабильный результат, так как она не так сильно зависит от автокредитов, как рынок новых машин. В первые два месяца 2025-го стоимость автомобилей на вторичке сохранится на прошлогоднем уровне. В марте же начнется рост цен.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что у российских автодилеров появился новый корейский кроссовер Hyundai Tucson.

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С пробегом (49)Выпуск новой модели (31)Новая модель (346)

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