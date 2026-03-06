На платформе ВТБ Авто появились автомобили с пробегом

Платформа ВТБ Авто объявила о запуске нового направления — теперь на ее сайте можно приобрести подержанные автомобили. По данным пресс-службы компании, в каталоге сервиса уже размещено свыше 700 транспортных средств с пробегом. В ассортименте представлены модели отечественных, китайских, европейских и японских автопроизводителей.

Пользователи ВТБ Авто могут выбрать подходящий автомобиль с пробегом и оплатить его как собственными средствами, так и с использованием кредитных средств. Машину можно подобрать онлайн, при этом предусмотрена возможность предварительного осмотра перед покупкой. Продажа осуществляется по фиксированной стоимости, без скрытых комиссий и дополнительных платежей.

ВТБ Авто намерена расширять спектр услуг для автовладельцев. Помимо оформления КАСКО и ОСАГО, в ближайшее время сервис планирует предложить покупателям сезонные комплекты шин, опцию продленной гарантии, различные охранные системы и дополнительное оборудование для автомобилей.

Напомним, по данным агентства «АВТОСТАТ», в 2025 году в России был зафиксирован рекорд по объему продаж подержанных легковых автомобилей — 6,24 миллиона единиц. Этот показатель на 3,3% превышает результаты предыдущего года.