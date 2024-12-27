Цены на автомобили повышаются до 20%: стоит ли сейчас покупать машину?

Почему цены на авто должны вырасти уже в начале года? По мнению Александра Корнева ситуация складывается не слишком оптимистичная. Поэтому если вы планировали приобрести авто в следующем году, лучше рассмотреть варианты покупки еще до его наступления.
Сейчас на авторынке действует целый ряд негативных обстоятельств, которые неумолимо двигают ценовые показатели вверх.
- Сборы, особенно утилизационный, резко выросли осенью этого года. И это не радует. Но что еще печальнее, так это то, что уже в январе 2025 года этот сбор снова увеличат. Только это обстоятельство сразу приведет к росту цен на иномарки уже в начале года на 15-20%.
- Цены на вторичном рынке вырастут вслед за ценами на новые авто. Рост составит 10-20%.
- А на отечественный рынок, который от сбора защищен, действует другой набор трудностей. Это инфляция и рост стоимости кредитов. По мнению эксперта в отечественном секторе цены тоже вырастут примерно на те же цифры, что и в импорте.
Покупать или не покупать? Этот вопрос каждый должен задать себе сам. По мнению Александра потребитель сейчас должен внимательно отнестись к своим финансовым возможностям. Если есть наличные средства, то скорее всего стоит задуматься о том, чтобы совершить покупку без откладывания.
Эксперт уверен, что сейчас действительно выгоднее приобрести машину, чем ждать нового скачка цен. Ведь по всем показателям он обязательно будет. Учитывая что факторы, названные выше, с высокой долей вероятности не исчезнут и в будущем, то цены, скорее всего, продолжат ползти вверх, хотя и замедленными темпами.
Уточнения Инфляция — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги, процесс обесценивания денег.
Заглавное фото: autogoda.ru.