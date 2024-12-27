Цены на автомобили повышаются до 20%: стоит ли сейчас покупать машину?

Почему цены на авто должны вырасти уже в начале года? По мнению Александра Корнева ситуация складывается не слишком оптимистичная. Поэтому если вы планировали приобрести авто в следующем году, лучше рассмотреть варианты покупки еще до его наступления.

Сейчас на авторынке действует целый ряд негативных обстоятельств, которые неумолимо двигают ценовые показатели вверх.

Сборы, особенно утилизационный, резко выросли осенью этого года. И это не радует. Но что еще печальнее, так это то, что уже в январе 2025 года этот сбор снова увеличат. Только это обстоятельство сразу приведет к росту цен на иномарки уже в начале года на 15-20%.

Цены на вторичном рынке вырастут вслед за ценами на новые авто. Рост составит 10-20%.

А на отечественный рынок, который от сбора защищен, действует другой набор трудностей. Это инфляция и рост стоимости кредитов. По мнению эксперта в отечественном секторе цены тоже вырастут примерно на те же цифры, что и в импорте.

Покупать или не покупать? Этот вопрос каждый должен задать себе сам. По мнению Александра потребитель сейчас должен внимательно отнестись к своим финансовым возможностям. Если есть наличные средства, то скорее всего стоит задуматься о том, чтобы совершить покупку без откладывания.

Эксперт уверен, что сейчас действительно выгоднее приобрести машину, чем ждать нового скачка цен. Ведь по всем показателям он обязательно будет. Учитывая что факторы, названные выше, с высокой долей вероятности не исчезнут и в будущем, то цены, скорее всего, продолжат ползти вверх, хотя и замедленными темпами.

Уточнения Инфляция — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги, процесс обесценивания денег.

Заглавное фото: autogoda.ru.