LADA готовится к запуску своих автомобилей на вьетнамский рынок

Автовазовцы отправили девять автомобилей разных моделей и модификаций для сертификации во Вьетнам. Чтобы «Лады» могли выйти на рынок этой страны, «АвтоВАЗ» должен получить все обязательные разрешения. Об этом пишет информагентство ТАСС, ссылающееся на торгового представителя России во Вьетнаме Вячеслава Харинова.

В настоящее время автовазовцы проводят исследования вьетнамского авторынка, выбирая ниши, где «Лады» могли бы показать хорошие продажи. В феврале во Вьетнам доставят внедорожники Niva Legend и Niva Travel, а также модели «Гранта» и «Веста». Первые итоги работы «АвтоВАЗа» во Вьетнаме появятся к середине 2025 года, говорит Харинов.

Автовазовцам предстоит большая работа: нужно наладить отношения с партнерами, открыть представительство, решить вопросы по технической части.

Исследования спроса показали, что «Лады» могут стать достойными конкурентами иномарок-одноклассников по качеству и цене. А ещё «Лады» неплохо справятся с непростыми условиями эксплуатации, что явно оценят вьетнамские покупатели.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» сможет продавать «Гранты» в Эфиопии за 300 тысяч рублей.