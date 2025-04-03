Главная Новости Lada Некоторые комплектации у автомобилей LADA были сокращены
Новости

Некоторые комплектации у автомобилей LADA были сокращены

АВТОВАЗ прекратил производство некоторых комплектаций LADA: Urban и Black Niva Legend, Comfort и Life'24 Vesta, Comfort'24 Plus Granta. Бренд обновляет линейку автомобилей, добавляя новые версии.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
03.04.2025, 15:41·2 мин
single
Фото: Autostat.ru

Производство ряда комплектаций автомобилей отечественного бренда LADA приостановлено, как сообщают специалисты сайта «Лада. Онлайн», анализировавшие прайс-листы моделей ВАЗ. На некоторых из них обнаружена пометка «не производится».

В частности, изготовление версий Urban и Black внедорожника LADA Niva Legend приостановлено. Седан LADA Vesta больше не выпускается в комплектации Comfort, а также в вариантах Comfort’24 и Life’24 с 1,8-литровым двигателем и автоматической коробкой передач. Седан LADA Granta больше не доступен в комплектациях Comfort'24, Comfort'24 Plus и #CLUB'24.

Также ряд версий больше не представлен у Vesta SW, Vesta Cross, Vesta SW Cross, Granta в кузове лифтбек. А в модельном ряду Granta Cross отсутствуют все комплектации, что свидетельствует о временной приостановке производства данной модели.

Представители пресс-службы АВТОВАЗа пояснили, что такие изменения в комплектациях являются стандартной практикой бренда. Это указывает на то, что в прайс-листах уже есть аналогичные версии или же в планах компании появление новых модификаций и расширение ассортимента.

Источник

Автоваз (272)Производство (109)Lada (577)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

ОбзорыСтатьи

Пусковое устройство для автомобиля: ваш надежный помощник в экстренных ситуациях

Демид Поршнев·04.02.2025
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Статьи

Полная свобода после окончания судебного производства: миф или реальность?

Демид Поршнев·31.05.2024
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация