Некоторые комплектации у автомобилей LADA были сокращены

Производство ряда комплектаций автомобилей отечественного бренда LADA приостановлено, как сообщают специалисты сайта «Лада. Онлайн», анализировавшие прайс-листы моделей ВАЗ. На некоторых из них обнаружена пометка «не производится».

В частности, изготовление версий Urban и Black внедорожника LADA Niva Legend приостановлено. Седан LADA Vesta больше не выпускается в комплектации Comfort, а также в вариантах Comfort’24 и Life’24 с 1,8-литровым двигателем и автоматической коробкой передач. Седан LADA Granta больше не доступен в комплектациях Comfort'24, Comfort'24 Plus и #CLUB'24.

Также ряд версий больше не представлен у Vesta SW, Vesta Cross, Vesta SW Cross, Granta в кузове лифтбек. А в модельном ряду Granta Cross отсутствуют все комплектации, что свидетельствует о временной приостановке производства данной модели.

Представители пресс-службы АВТОВАЗа пояснили, что такие изменения в комплектациях являются стандартной практикой бренда. Это указывает на то, что в прайс-листах уже есть аналогичные версии или же в планах компании появление новых модификаций и расширение ассортимента.