Автомобили LADA, за исключением моделей Vesta и Largus, подорожали на 20–45 тысяч рублей.

Автопроизводитель АВТОВАЗ увеличил цены на автомобили LADA, выпускаемые в Тольятти. Согласно отчету агентства "АВТОСТАТ", цены на модели семейств Granta и Niva выросли на сумму от 20 до 45 тысяч рублей. Однако данное удорожание не затронуло модели Vesta и Largus, производимые в Ижевске.

Так, стандартные версии "Гранты" – седан, лифтбек и универсал Cross – подорожали на 20 тысяч рублей. Единственным исключением стал седан в базовой комплектации Standard, цена которого осталась прежней – 699 900 рублей. "Спортивные" модификации Granta (Sport и Sportline), а также коммерческие версии подорожали на 25 тысяч.

Семейство внедорожников LADA Niva Legend во всех комплектациях, за исключением стартовой Classic’24, подорожало на 31 тысячу рублей. Это коснулось также моделей Bronto и коммерческих версий. Наибольшее увеличение цены получил внедорожник LADA Niva Travel – 45 тысяч рублей.

С учетом увеличения цен, новые цены на автомобили LADA составляют:

Granta седан – от 699 900 до 1 298 000 рублей;

Granta лифтбек – от 1 042 000 до 1 319 000 рублей;

Granta Cross – от 1 140 000 до 1 197 000 рублей;

Granta Sportline седан – 1 301 000 рублей;

Granta Sportline лифтбек – 1 341 000 рублей;

Granta Sport седан – 1 448 000 рублей;

Granta Sport лифтбек – 1 488 000 рублей;

Granta LCV бортовая платформа – от 1 383 100 до 1 416 100 рублей;

Granta LCV фургон – от 1 424 100 до 1 819 100 рублей;

Niva Legend – от 981 000 до 1 162 000 рублей;

Niva Legend Bronto – от 1 435 000 до 1 485 000 рублей;

Niva Legend LCV бортовая платформа – от 1 420 000 до 1 639 000 рублей;

Niva Legend LCV фургон – от 1 547 000 до 1 984 000 рублей;

Niva Travel – от 1 314 000 до 1 601 000 рублей.

Согласно данным агентства "АВТОСТАТ", за первые 7 месяцев 2024 года было продано 243 022 новых легковых автомобиля LADA – это на 50,1% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Продажи легких коммерческих автомобилей отечественной марки за этот период увеличились на 76,5% и составили 4 136 единиц.

Фото: АВТОСТАТ