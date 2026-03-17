В автомобилях Jetour появились телематические сервисы

Китайский автопроизводитель Jetour объявил о внедрении телематических сервисов для кроссоверов Dashing, T2 и X70+, доступных через мобильное приложение «Мой Jetour». Об этом сообщили представители компании.

На данный момент базовый пакет телематики предлагается для Jetour Dashing в комплектациях Люкс и Престиж, оснащённых 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Минимальная рекомендованная цена этих версий составляет 2 989 900 рублей. Для модели Jetour X70+ сервис доступен в комплектации Престиж стоимостью 3 399 000 рублей. Сообщается, что в будущем количество комплектаций с установленными телематическими возможностями будет увеличено.

Все три версии кроссовера Jetour T2 получают сервисы телематики уже в базовой версии, при этом стартовая цена модели начинается от 4 159 000 рублей.

В комплектацию моделей Dashing и X70+ входит стандартный телематический пакет, который позволяет владельцам дистанционно получать сведения о состоянии автомобиля, а также управлять различными функциями, включая запуск двигателя, настройку климат-контроля, а также блокировку и разблокировку центрального замка через мобильное приложение.

Владельцам Jetour T2 доступен расширенный комплекс телематических услуг, включающий в себя не только стандартные функции, но и интеграцию с информационно-развлекательными сервисами, такими как ВК Видео, ВК Музыка, Яндекс Карты и Дзен.

Посредством приложения «Мой Jetour» пользователи кроссоверов Dashing, T2 и X70+ могут отслеживать местонахождение своего автомобиля на карте, строить маршрут к нему, а также получать информацию о запасе топлива, уровне заряда аккумулятора, давлении в шинах и других важных параметрах. Дополнительно приложение позволяет проверить, закрыты ли двери, окна и люк, а также управлять рядом других функций. Для устройств на iOS приложение будет доступно в Apple Store, для Android – в Rustore.