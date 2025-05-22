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Автомобили "Газель" и "Соболь" теперь доступны на платформе Ozon.

Продажа коммерческих автомобилей «Газель» и «Соболь» на маркетплейсе Ozon: купи онлайн и забери в дилерском центре. Гарантия, акции, широкий выбор моделей для разных целей.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
22.05.2025, 10:01·2 мин
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Фото: Autostat.ru

Компания "Авторитэйл" решила расширить свою аудиторию, разместив свой ассортимент коммерческих автомобилей "Газель" и "Соболь" на популярном маркетплейсе Ozon. Теперь приобрести нужную модель можно всего за несколько кликов, переведя процесс покупки в цифровой формат. После этого автомобиль можно будет забрать самостоятельно из одного из пяти дилерских центров, расположенных в разных частях города.

Эта инициатива является одной из первых в сегменте легких коммерческих автомобилей. Подобные схемы уже успешно работают в сфере легкового транспорта, и теперь компания "Авторитэйл" решила перенести этот опыт на сферу LCV. Пока что возможность самовывоза доступна только в Москве и Подмосковье, как сообщила пресс-служба компании "Современные транспортные технологии".

Одним из важных преимуществ данного способа покупки является сохранение гарантийной поддержки автомобиля (до 4 лет) и участие в акциях компании "Авторитэйл", действующих на момент приобретения транспортного средства в официальных дилерских центрах. В ассортименте представлены различные модели, включая городские и внедорожные версии, полноприводные и моноприводные автомобили, а также фургоны и минивэны, предназначенные как для пассажирских перевозок, так и для доставки грузов, строительных материалов.

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