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Chery автомобили теперь можно купить на «Яндекс.Маркете»

Китайский автопроизводитель Chery объявил о старте продаж своих машин на одной из крупнейших онлайн-площадок - «Яндекс.Маркет».
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
19.12.2024, 13:41·1 мин
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Фото: Autostat.ru

Китайский автопроизводитель Chery объявил о старте продаж своих машин на одной из крупнейших онлайн-площадок - «Яндекс.Маркет». По информации, предоставленной пресс-службой компании, это уже четвертый цифровой ресурс, где теперь можно купить автомобиль этого бренда.

В магазине доступны для покупки кроссоверы Tiggo 7 PRO Max, Tiggo 8 PRO Max и седан Arrizo 8. Однако другие модели, включая новенький Tiggo 9, Tiggo 4 и автомобили с гибридным двигателем, на данный момент можно найти только в выставочных залах официальных дилеров.

Автомобили от Chery представлены в разделе «Автотовары», внутри категории «Автомобили». После выбора автомобиля и определения способа оплаты, с потенциальным покупателем свяжется представитель дилерского центра для уточнения всех деталей сделки. После этого машину можно будет забрать у автодилера.

Источник

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