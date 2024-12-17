Bestune в России получат новую эмблему, и это станет главным источником свежести для автомобилей.

В России автомобили Bestune обновят логотип - сделают его более современным и лаконичным.

Новый дизайн эмблемы будет гармонировать с последними новинками марки, отличающимися "минималистичным и аккуратным" стилем. Автомобили, уже получившие новый логотип - лифтбек B70 и кроссовер Т90.

Производитель автомобилей видит в обновлении логотипа глубокий символ: стремление к передовым технологиям и инновациям. Еще одной ключевой идеей новой концепции стало расширение горизонтов, открытие новых горизонтов и готовность делиться опытом.

Новый логотип выглядит футуристично, сочетая в себе строгие прямые линии и мягкие оттенки.

Фото: Carsweek.ru

Также стало известно, что в автосалонах России появится модель FAW Bestune B70 с двумя вариантами турбомоторов.