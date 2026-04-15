Первый в мире автомобиль с электронной тонировкой стекол: каким станет новый внедорожник Xpeng GX

Компания Xpeng представила интерьер своего нового флагманского внедорожника GX, впервые анонсированного в феврале текущего года. По представленным изображениям видно, что будущая модель получит просторный шестиместный салон с компоновкой сидений по схеме 2+2+2.

В числе главных особенностей салона нового GX — современная передняя панель, объединяющая цифровую приборную панель, функциональный мультируль, центральный дисплей внушительных размеров, а также экран с функцией дополненной реальности AR-HUD. На центральном тоннеле располагается специальная зона для беспроводной зарядки мобильных устройств, два подстаканника и разнообразные отсеки для хранения вещей.

Второй ряд оснащен капитанскими креслами с функцией «нулевой гравитации» и выдвижной подставкой для ног. Для пассажиров предусмотрен потолочный экран. Третий ряд сидений можно сложить, получив ровный пол в багажном отсеке и значительно увеличив его объём.

Отдельно производитель отмечает инновационное решение: внедорожник Xpeng GX станет первым в мире автомобилем, чьи стекла будут оснащены тонировкой на основе искусственного интеллекта. Предусмотрена возможность за 0,16 секунды активировать или отключить затемнение задних стекол на втором и третьем рядах сидений.



Фото: Автоновости Дня

Хотя премьера новинки еще впереди, уже известно, что Xpeng GX будет позиционироваться как полноразмерный внедорожник: длина составит 5265 мм, ширина — 1999 мм, высота — 1800 мм, а колесная база достигнет 3115 мм. Ожидается появление электрической версии, основанной на 800-вольтовой архитектуре с поддержкой быстрой зарядки и заявленным ускорением до 100 км/ч за четыре секунды. Запас хода такой модификации достигнет 750 км. Кроме того, заявлен гибрид с увеличенным запасом хода (EREV).

Официальный дебют Xpeng GX состоится 15 апреля. По предварительным данным, стоимость внедорожника не превысит 400 000 юаней, что составляет ориентировочно 4,5 млн рублей по текущему курсу.

Ранее сообщалось, что в Китае был представлен новый электрокроссовер Volkswagen ID.UNYX 08 — первая модель, разработанная совместно с Xpeng.

Автор: Алина Олешко