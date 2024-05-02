Автомобиль безопасности переходит на чистое топливо

Согласно новым изменениям, на Гран При Майами автомобиль безопасности и медицинский автомобиль Формулы 1 начнут заправляться смесью топлива, содержащей до 40% экологически чистых компонентов. Это изменение вступает в силу в рамках стратегии Формулы 1 Net Zero 2030, нацеленной на достижение экологической устойчивости к 2030 году.

Использование такого типа топлива в автомобиле безопасности и медицинском автомобиле является последней инновацией в мире автоспорта. На сегодняшний день гоночные болиды Формулы 1 оснащены гибридными двигателями, работающими на топливе E10, которое содержит лишь 10% возобновляемого этанола.

Согласно планам, начиная с 2023 года машины Формулы 2 и Формулы 3 будут использовать топливо, долю возобновляемых компонентов в котором увеличат до 55%. К 2026 году в Формуле 1 планируется перейти на силовые установки нового поколения, функционирующие на 100% экологически чистом топливе.