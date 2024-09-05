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Секрет использования перевернутых CD-дисков под лобовым стеклом, раскрытый автомехаником

Автомобили с CD-плеерами на переднем стекле стали активно появляться в 1990-х годах. Это произошло одновременно с ростом популярности CD-магнитол, заменивших старые кассетные проигрыватели.Автомеханик, делясь мнением с Naavtotrasse.
А
Антон Звонкий
05.09.2024, 13:22·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Автомобили с CD-плеерами на переднем стекле стали активно появляться в 1990-х годах. Это произошло одновременно с ростом популярности CD-магнитол, заменивших старые кассетные проигрыватели.

Автомеханик, делясь мнением с Naavtotrasse.ru, описал, как водители используют компакт-диски. В последнее время сложно понять, откуда пошли слухи о том, что CD-диски могут сделать автомобиль "невидимым" для ручных радаров инспекторов ГИБДД.

Некоторые автовладельцы считали, что с помощью такого "антирадара" им можно не опасаться уличных стражей порядка на трассе. На практике выяснилось, что обычные компакт-диски способны лишь закрыть солнце от глаз. Но обмануть радары Госавтоинспекции ими невозможно.

Однако дальнобойщики обратили внимание на возможность CD-дисков отражать солнечные лучи и начали использовать их в качестве солнцезащитных щитков.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, как недобросовестные продавцы автомобилей на вторичном рынке пытаются скрыть информацию о неисправностях двигателя.

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