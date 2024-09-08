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Автомеханик высказал мнение о плохой подготовке нового кроссовера FAW Bestune T90 к российским дорогам

Точной информации о характеристиках российской модели FAW Bestune T90 пока нет. В Китае этот кроссовер, лишенный полного привода, оснащается 1,5- или 2-литровым турбированным двигателем мощностью до 169 и 252 лошадиных сил.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
08.09.2024, 15:21·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Точной информации о характеристиках российской модели FAW Bestune T90 пока нет. В Китае этот кроссовер, лишенный полного привода, оснащается 1,5- или 2-литровым турбированным двигателем мощностью до 169 и 252 лошадиных сил. Цена автомобиля составляет около 1,2 миллиона рублей по текущему обменному курсу.

Согласно экспертам, у автомобиля есть недостатки, такие как средняя амортизация подвески. По их мнению, на неровных дорогах кроссовер слишком сильно качается, что не является приемлемым для данного класса автомобилей.

Однако двигатель получил положительные отзывы за свою мощность, а сам автомобиль – за оптимальное сочетание качества и цены.

Несмотря на свои размеры, кроссовер хорошо разгоняется и стабильно управляется благодаря надежным тормозам. Он проявляет себя уверенно как на прямых участках дороги, так и в городской черте.

Однако владельцы автомобиля высказывают недовольство по поводу настроек подвески. Они отмечают, что она слишком жесткая и не справляется с плохим качеством дорожного покрытия.

Фото: Carsweek.ru

В городских условиях заметно увеличивается расход топлива (особенно на моделях с более мощным двигателем), однако коробка передач работает плавно и отзывчиво, отмечают китайские водители.

В целом, автомобиль представляет собой неплохой вариант за свою стоимость, но стоит надеяться, что на российском рынке цена не вырастет.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что общая стоимость владения китайским кроссовером BAIC X75 в России достигнет отметки в 2,69 миллиона рублей за пять лет.

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