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Рост цен на автомобили в России ожидается на уровне 5-10%, заявил автомобильный аналитик Тузов

Алексей Тузов предупредил о предстоящем повышении цен на автомобили в России в ближайшем будущем. Индексация утильсбора, инициированная Минпромторгом, направлена на защиту отечественных автопроизводителей.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
06.11.2024, 14:31·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Алексей Тузов предупредил о предстоящем повышении цен на автомобили в России в ближайшем будущем. Индексация утильсбора, инициированная Минпромторгом, направлена на защиту отечественных автопроизводителей.

На данный момент доля российских автокомпаний на рынке составляет 20-25%. Правительство стремится к увеличению этого показателя до 40-50% к 2030 году.

Чтобы избежать значительного роста утильсбора и сохранить свои позиции на российском авторынке, китайские марки готовы вложить средства в локализацию производства своих автомобилей.

Согласно прогнозам Алексея Тузова, наиболее существенное повышение цен ожидается в марте-апреле 2025 года. В это время на российский рынок поступит новая партия китайских автомобилей. На данный момент у российских автодилеров представлены модели 2023-2024 годов, поэтому значительного увеличения цен ожидать не стоит.

С начала октября цены на свои модели увеличили большинство китайских брендов. Например, Chery, Geely и Tank подняли стоимость своих автомобилей на 30-100 тысяч рублей.

После повышения утильсбора в октябре российские автомобильные бренды не корректировали цены на свои машины. Это способствовало стабилизации авторынка, считает эксперт.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что с 6 ноября в России начались официальные продажи китайского кроссовера Jetour X50. Самая доступная версия автомобиля будет стоить 1,99 млн рублей.

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