Главная Новости Рейтинг Эксперт по автобезопасности Тимашов раскрыл пять звуков, которые следует внимательно слушать в современном автомобиле
Новости

Эксперт по автобезопасности Тимашов раскрыл пять звуков, которые следует внимательно слушать в современном автомобиле

Эксперт Роман Тимашов поделился мнением о том, какие шумы в автомобиле следует считать опасными.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
10.09.2024, 11:12·2 мин
single
Фото: Carsweek.ru

Эксперт Роман Тимашов поделился мнением о том, какие шумы в автомобиле следует считать опасными. Например, следует обратить внимание на стук в ДВС как наиболее серьезный сигнал, особенно если он проявляется как на холодном, так и на прогретом двигателе. Этот звук может свидетельствовать о износе коленчатого вала или поршневой группы. Если красная лампа предупреждения о низком давлении масла начинает мигать вместе со стуком, то следует немедленно заглушить двигатель и вызвать эвакуатор для транспортировки автомобиля в автосервис.

Не менее важно обратить внимание на рев трансмиссии при ускорении, а также на скрип или скрежет тормозных механизмов, поскольку это часто свидетельствует о неисправностях и износе тормозных накладок.

Щелчки при движении с вывернутыми колесами указывают на возможные проблемы с ШРУС, в то время как стучащая подвеска может говорить об износе шаровых опор, стоек или втулок стабилизатора, даже при минимальных неровностях.

При появлении подобных звуков рекомендуется немедленно обратиться в автосервис. Если посторонний шум усиливается при увеличении скорости или при маневрах, безопаснее остановиться и вызвать эвакуатор.

В качестве профилактических мер для предотвращения появления подозрительных звуков важно внимательно осматривать автомобиль перед поездкой: проверять состояние шин, отсутствие утечек масла и прочие аспекты.

Фото: Carsweek.ru

Ранее на нашем портале было описано, что происходит с автомобилями, которые не удается продать в автосалоне.

Источник

Рейтинг (62)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
СтатьиОбзорыТесты

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация