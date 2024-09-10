Эксперт по автобезопасности Тимашов раскрыл пять звуков, которые следует внимательно слушать в современном автомобиле

Эксперт Роман Тимашов поделился мнением о том, какие шумы в автомобиле следует считать опасными. Например, следует обратить внимание на стук в ДВС как наиболее серьезный сигнал, особенно если он проявляется как на холодном, так и на прогретом двигателе. Этот звук может свидетельствовать о износе коленчатого вала или поршневой группы. Если красная лампа предупреждения о низком давлении масла начинает мигать вместе со стуком, то следует немедленно заглушить двигатель и вызвать эвакуатор для транспортировки автомобиля в автосервис.

Не менее важно обратить внимание на рев трансмиссии при ускорении, а также на скрип или скрежет тормозных механизмов, поскольку это часто свидетельствует о неисправностях и износе тормозных накладок.

Щелчки при движении с вывернутыми колесами указывают на возможные проблемы с ШРУС, в то время как стучащая подвеска может говорить об износе шаровых опор, стоек или втулок стабилизатора, даже при минимальных неровностях.

При появлении подобных звуков рекомендуется немедленно обратиться в автосервис. Если посторонний шум усиливается при увеличении скорости или при маневрах, безопаснее остановиться и вызвать эвакуатор.

В качестве профилактических мер для предотвращения появления подозрительных звуков важно внимательно осматривать автомобиль перед поездкой: проверять состояние шин, отсутствие утечек масла и прочие аспекты.

Фото: Carsweek.ru

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