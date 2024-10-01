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Секреты экономии от автоэксперта Мигаля: как купить машину за 300 тыс. рублей

Потенциальные покупатели новых автомобилей могут рассчитывать на значительные скидки от дилеров, сообщил журналист Денис Мигаль. Скидки могут достигать от 210 до 300 тысяч рублей.
А
Антон Звонкий
01.10.2024, 11:42·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Потенциальные покупатели новых автомобилей могут рассчитывать на значительные скидки от дилеров, сообщил журналист Денис Мигаль. Скидки могут достигать от 210 до 300 тысяч рублей.

Кроме того, действуют специальные предложения по программе трейд-ин и льготы при оформлении кредита в банках-партнерах.

Эксперт напомнил, что в текущем году Минпромторг России продлил государственные программы, направленные на приобретение новых автомобилей в стране. Эти льготы применимы для работников сферы здравоохранения, образования и других категорий граждан.

При покупке автомобиля в рамках госпрограммы предусмотрена скидка в размере 20 процентов. Однако на Дальнем Востоке действует традиционно повышенная скидка в 25 процентов.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что в Москве начали выпускать черно-белые кроссоверы «Москвич 3». Переход предприятия на производство по полному циклу способствовал расширению модельного ряда и выпуску новых транспортных средств.

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