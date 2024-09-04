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Эксперт в области автомобилей Арбузов озвучил китайские бренды, потерпевшие неудачу на российском рынке.

В России на данный момент представлены 57 китайских автомобильных марок. Однако не все из них могут похвастаться высокими продажами, как пояснил автоэксперт Сергей Арбузов в интервью с «Российской газетой».
РедакцияР
Редакция
04.09.2024, 13:22·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

В России на данный момент представлены 57 китайских автомобильных марок. Однако не все из них могут похвастаться высокими продажами, как пояснил автоэксперт Сергей Арбузов в интервью с «Российской газетой».

Специалист отметил, что на текущий момент большинство китайских автопроизводителей сталкиваются с низкими продажами на российском рынке. Особые трудности испытывает компания Skywell, у которой нет офиса в России. В прошлом году они планировали продать 5 тысяч автомобилей, однако фактически продали всего несколько сотен. За шесть месяцев текущего года бренд смог продать лишь 72 машины.

Другой маркой, которой пока не удается раскрыть свой потенциал на российском рынке, является VGV. С кроссоверами DFSK ix5 и ix7 также возникли проблемы. В феврале началось производство данных моделей на заводе «Автотор», но уже в апреле процесс был приостановлен.

На том же производственном предприятии также собирают автомобили марок Kaiyi, BAIC и SWM. Лента конвейера работала бесперебойно весь год, однако дилерам в Москве крайне сложно найти автомобили 2024 года выпуска (и чаще всего их просто нет).

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что с 1 октября 2024 года в России автомобили резко подорожают из-за введения нового утилизационного сбора. 

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