Секрет превращения Lada Granta с пробегом 1000 км в «гоночного монстра» за 4 миллиона рублей

На популярном сайте объявлений Автору появилось необычное предложение, привлекшее внимание автолюбителей. В продаже оказалась Lada Granta 2012 года выпуска, но не в стандартной комплектации, а в виде полноценного гоночного прототипа. Пробег автомобиля составляет всего 1 тысячу километров, что делает его практически новым экспонатом.

Владелец из Тамбова утверждает, что автомобиль полностью подготовлен для участия в кольцевых гонках. Машина оснащена всеми необходимыми документами и сертификатами, что особенно важно для тех, кто планирует использовать её на официальных спортивных мероприятиях. Для поклонников автоспорта это предложение действительно может стать уникальной находкой.

Особенность этого экземпляра в том, что он построен на базе стандартной Lada Granta, но от серийной версии здесь остались лишь внешние кузовные панели. Всё остальное было модернизировано в соответствии с требованиями гоночных трасс. Под капотом установлен турбированный двигатель мощностью свыше 250 лошадиных сил.

Салон автомобиля отличается минимализмом: внутри находится только водительское сиденье и силовой каркас, что позволило снизить вес машины до 1220 килограммов. Коробка передач, подвеска и тормозная система усилены для работы в экстремальных условиях, а на колёса установлены специальные полусликовые шины для максимального сцепления с дорогой. Эксперты отмечают, что этот автомобиль не предназначен для городских улиц, а создан исключительно для трека и высоких скоростей.

Стоимость гоночной Lada Granta составляет 4 миллиона рублей. Для энтузиастов и любителей автомобильных модификаций это может стать редким шансом приобрести эксклюзивную технику, способную произвести впечатление на спортивных соревнованиях.

Напомним, ранее сообщалось о редком AMC AMX Super Stock, который был найден после 55 лет простоя и не имел даже 1 километра пробега.

Источник: auto.ru. Фото: auto.ru.