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Машины без хозяев: нераспроданные автомобили подтолкнут кризис

На дилерских стоках в России огромное количество нераспроданных автомобилей, в основном от китайских брендов. Продажи снизились на 27%, причины – дорогие кредиты и сложная экономическая ситуация. Некоторые ждут снижения цен.
А
Антон Звонкий
30.04.2025, 07:42·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

В России на дилерских складах накопилось приблизительно 500 тысяч нереализованных автомобилей, оценили в компании «Автостат». Большинство из них - китайские марки, их число составляет от 300 до 350 тысяч.

Что касается продаж автомобилей, в первом квартале текущего года они упали на 27 процентов по сравнению с 2024 годом. Наибольшее снижение спроса отмечено в марте, когда продажи упали на практически 45 процентов.

Проанализировав причины ухудшения ситуации на рынке, можно выделить, что обычные покупатели в большинстве случаев указывают на высокие процентные ставки по автокредитам (63% опрошенных). Также 43 процента россиян считают, что низкая платежеспособность из-за общей экономической обстановки в стране - одна из основных причин.

20 процентов респондентов заявили, что отложили покупку автомобиля на будущее, надеясь на более привлекательные цены.

Фото: Carsweek.ru

Ранее сообщалось, что РОАД высказал свое мнение о необходимости принятия правительственных мер для восстановления автомобильного рынка в России.

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