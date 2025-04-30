Машины без хозяев: нераспроданные автомобили подтолкнут кризис

В России на дилерских складах накопилось приблизительно 500 тысяч нереализованных автомобилей, оценили в компании «Автостат». Большинство из них - китайские марки, их число составляет от 300 до 350 тысяч.

Что касается продаж автомобилей, в первом квартале текущего года они упали на 27 процентов по сравнению с 2024 годом. Наибольшее снижение спроса отмечено в марте, когда продажи упали на практически 45 процентов.

Проанализировав причины ухудшения ситуации на рынке, можно выделить, что обычные покупатели в большинстве случаев указывают на высокие процентные ставки по автокредитам (63% опрошенных). Также 43 процента россиян считают, что низкая платежеспособность из-за общей экономической обстановки в стране - одна из основных причин.

20 процентов респондентов заявили, что отложили покупку автомобиля на будущее, надеясь на более привлекательные цены.

Фото: Carsweek.ru

Ранее сообщалось, что РОАД высказал свое мнение о необходимости принятия правительственных мер для восстановления автомобильного рынка в России.