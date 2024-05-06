Новый внедорожник от Avatr создан с ориентацией на Tesla Model Y

Сегодня сообщается, что Avatr, китайский производитель электромобилей премиум-класса, планирует предложить свой новый внедорожник в вариантах EREV и BEV, а также внедрит эти технологии во всю свою будущую линейку. Бренд Avatr готовится к представлению новой модели, расширяя свой модельный ряд рядом с уже существующими флагманами 11 SUV и 12 Gran Coupe. Поддержку в разработке нового электрического внедорожника Avatr 15 оказывают Changan, Huawei и CATL.

Тизер-изображения показывают, что новый Avatr будет иметь высокую посадку и включит в себя знакомые стилистические элементы. Раздельные фары, напоминающие модели Avart 11, и тонкие задние фонари, схожие с Avatr 12, являются ключевыми деталями нового дизайна. На фото также можно увидеть прототипы с камерами вместо зеркал и те, где установлены обычные зеркала.

Пока еще неизвестно, будет ли внедорожник иметь заднее ветровое стекло, как у Avatr 12, также остается вопрос о том, будет ли у новой модели дисплей на капоте, аналогичный использованному у других автомобилей бренда для взаимодействия с другими участниками дорожного движения при парковке.

Один из прототипов Avatr 15 оснащен выдвижным тентом, багажником на крыше и фаркопом, что подчеркивает его авантюрный характер и большой дорожный просвет. Камуфляжная пленка раскрывает еще больше информации, включая размер легкосплавных дисков в 22 дюйма и даже место фотосессии - Монголия.

По данным китайских источников, официальный дебют Avatr 15 запланирован на второй квартал 2024 года, чтобы стать конкурентом Tesla Model Y. Ожидается, что новый внедорожник будет короче, чем Avatr 11 (4880 мм) и Avatr 12 (5020 мм).

Помимо разработки внедорожника, Avatr также работает над другой моделью, возможно, с кузовом с низкой посадкой, направленной на конкуренцию с Tesla Model 3.

Бренд Avatr планирует выход на международные рынки вне Китая. Начать расширение планируется позднее в этом году с Юго-Восточной Азии, включая Таиланд, и затем Объединенные Арабские Эмираты. Позже бренд планирует появиться в Европе в 2026-2027 годах, и возможно, даже в Северной Америке. Компания Avatr разместила свой дизайн-центр в Мюнхене, Германия, что указывает на глобальные амбиции китайского бренда.

Фото: Carsweek.ru

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