Авария Оливера Бермана в Японии: взгляд с трибуны

Оливер Берман попал в серьёзную аварию на Гран При Японии после столкновения с Франко Колапинто, получив ушиб колена при ударе в 50g.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
31.03.2026, 11:51·1 мин
Фото: F1news.ru

Оливер Берман оказался участником опасного инцидента во время 21-го круга Гран При Японии.

Пилот команды Haas вёл борьбу на трассе с Франко Колапинто. В момент приближения к повороту Spoon силовая установка автомобиля Alpine перешла в режим накопления энергии, тогда как Берман задействовал режим атаки. Это привело к существенной разнице скоростей между болидами — она достигла 50 км/ч. В попытке избежать столкновения с Франко, Оливеру пришлось резко маневрировать. В результате он зацепил травяную обочину, после чего автомобиль потерял сцепление с трассой и вылетел за её пределы. Во время удара перегрузка составила 50g, однако пилоту Haas удалось избежать серьёзных последствий — он отделался ушибом колена.

Позже, в социальных сетях появилось видео аварии, снятое одним из зрителей с трибун. Кадры, снятые с другого ракурса, позволяют более наглядно оценить масштаб происшествия и понять, какой силы удар перенёс британский гонщик.

