Выставка Automechanika Istanbul 2024 соберет вместе лидеров мировой автомобильной отрасли

В период с 23 по 26 мая текущего года запланировано проведение международного мероприятия в городе Стамбул. Объявлена выставка под названием «Automechanika Istanbul – 2024», где будут представлены автокомпоненты, оборудование и послепродажные услуги. Это уже 17-я выставка данного уровня, которая соберет ключевых участников отрасли из Европы, Ближнего Востока, Африки и стран СНГ. Всего планируется участие более 1500 компаний-экспонентов из 50 государств.

Для специалистов и поклонников автомобильной тематики из стран СНГ это событие откроет доступ к последним мировым тенденциям в автоиндустрии. "Automechanika Istanbul" считается одним из самых перспективных площадок для обмена опытом и новыми технологиями: в прошлом году количество участников выросло на 20% по сравнению с предыдущим годом, превысив отметку в 58 тысяч человек.

Организаторы обещают насыщенную деловую программу, включающую международные конференции, круглые столы, семинары и мастер-классы от ведущих экспертов отрасли. На выставке будут представлены инновации в области мобильности и альтернативных системах движения. Гостей ждет зона «Innovation for Mobility», демонстрирующая актуальные технологии от ADAS до зарядных станций. Отдельное внимание будет уделено международному симпозиуму индустрии кузовного ремонта и "Automechanika Academy".

Турция все чаще становится центром производства для крупных мировых автопроизводителей, привлекая внимание как альтернативный поставщик для международных компаний. В этом году «Automechanika Istanbul» станет местом для изучения растущего рынка и установления деловых контактов.

Подробную информацию о выставке и участии в ней можно получить, перейдя по ссылке: https://trade-time.ru/automechanika_istanbul/