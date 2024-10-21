Audi превратила свой самый странный хэтчбек в электрокар

Автомобиль Audi A2 отмечает свое 25-летие в 2024 году.

Audi поручила своим стажерам модернизировать A2, превратив его в электромобиль.

Audi A2 E-Tron представляет собой современный дизайн, заимствованный из других моделей E-Tron.

25 лет назад Audi A2 был чем-то необычным при своем запуске. У него были короткие свесы, высокая крыша и корпус из алюминия. Но пятидверный хэтчбек существовал всего около пяти лет. Группа стажеров Audi возродила забавный хэтчбек для современной эпохи, превратив его в электромобиль.

Audi не предоставила детали о силовой установке A2 E-Tron, поскольку это всего лишь проект в единичном экземпляре, но мы видим, что команда внесла несколько изменений во внешность. Теперь A2 оснащен подсвеченными значками, как модели E-Tron, представленные на сегодняшний день, новыми передними и задними бамперами, новой решеткой радиатора, обновленными фарами и фонарями, интегрированными дверными ручками и перемещенным номерным знаком.