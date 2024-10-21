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Audi превратила свой самый странный хэтчбек в электрокар

Автомобиль Audi A2 отмечает свое 25-летие в 2024 году. Audi поручила своим стажерам модернизировать A2, превратив его в электромобиль. Audi A2 E-Tron представляет собой современный дизайн, заимствованный из других моделей E-Tron.
Виктор КузнецовВ
Виктор Кузнецов
21.10.2024, 19:31·2 мин
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Фото: Motor1.com

Автомобиль Audi A2 отмечает свое 25-летие в 2024 году.

Audi поручила своим стажерам модернизировать A2, превратив его в электромобиль.

Audi A2 E-Tron представляет собой современный дизайн, заимствованный из других моделей E-Tron.

25 лет назад Audi A2 был чем-то необычным при своем запуске. У него были короткие свесы, высокая крыша и корпус из алюминия. Но пятидверный хэтчбек существовал всего около пяти лет. Группа стажеров Audi возродила забавный хэтчбек для современной эпохи, превратив его в электромобиль.

Audi не предоставила детали о силовой установке A2 E-Tron, поскольку это всего лишь проект в единичном экземпляре, но мы видим, что команда внесла несколько изменений во внешность. Теперь A2 оснащен подсвеченными значками, как модели E-Tron, представленные на сегодняшний день, новыми передними и задними бамперами, новой решеткой радиатора, обновленными фарами и фонарями, интегрированными дверными ручками и перемещенным номерным знаком.

Фото: Motor1.com

A2 поступил в продажу 25 лет назад с выбором небольших бензиновых и дизельных двигателей, но его наиболее выдающейся особенностью был алюминиевый корпус — новинка на тот момент. Однако футуристические панели не были достаточными для привлечения клиентов, и Audi испытывала трудности с продажами модели.

Производство продолжалось до модельного года 2005, когда автопроизводитель снял модель с производства. Название A2 оставалось в спящем состоянии до тех пор, пока Audi не намекнула на возрождение на Франкфуртском автосалоне 2011 года, показав компактный и привлекательный электрический концепт. Но его так и не запустили в производство.

В 2010 году Audi представила сверхкомпактный Audi A1, занявший место ниже A3 в линейке, и оставив мало места для A2. Если бы он когда-нибудь вернулся к производству, мы надеемся, что новый A2 выглядел бы именно так.

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