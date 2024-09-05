Специальные издания Audi S6 и S7 Nardo Sport

Серые автомобили в большинстве своем скучны, за некоторыми заметными исключениями. Самое замечательное из них - Nardo Gray от Audi. Теперь вы можете получить его на моделях S6 и S7 с Nardo Sport Edition.
Новинка на 2025 год - пакет добавляет знаменитый оттенок серого от Audi на внешнюю часть автомобиля. Чтобы помочь машинам выделиться еще сильнее, Nardo Sport Edition получает глянцевые черные 21-дюймовые диски, черную крышу, корпуса зеркал из углеродного волокна и темные фары. Внешние эмблемы также черные, но Nardo Sport Edition не лишена цвета. Вы все еще найдете каплю красного на эмблемах S.
Переходя внутрь, здесь немного больше красного, чтобы дополнить серый и черный. Audi оснащает обе модели специальным кожаным пакетом с красной строчкой на сиденьях. Это включает жирный логотип S в верхней части и красный цвет для стежки вставок, а также еще красную строчку на панели приборов, центральной консоли, руле, дверях и ковриках. Кожа покрывает приборную панель и консоль, а на S7 также есть черная отделка Dinamica для потолка.
Nardo Sport Edition - это исключительно улучшение внешнего вида. Под капотом - привычный 2,9-литровый мягкий гибридный V-6 с двойным турбонаддувом мощностью 444 лошадиные силы, передающий мощность на все четыре колеса через восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. В области технологий Audi сообщает, что все модели S6 и S7 2025 года имеют доступный адаптивный круиз-контроль и распознавание дорожных знаков, в дополнение к множеству систем помощи водителю.
Базовая модель Audi S6 стоит $76,995, включая доставку. Тем временем, S7 начинается с $86,795. Nardo Sport Edition доступен только на версии Prestige верхнего уровня, однако. Кроме того, пакет добавляет дополнительно $9,700 к стоимости S6 и $11,200 к S7. В общей сложности, вам придется потратить как минимум $94,895 на S6 Nardo Sport Edition и $105,395 на S7. Обе модели уже доступны для заказа.