Специальные издания Audi S6 и S7 Nardo Sport

Серые автомобили в большинстве своем скучны, за некоторыми заметными исключениями. Самое замечательное из них - Nardo Gray от Audi. Теперь вы можете получить его на моделях S6 и S7 с Nardo Sport Edition.

Новинка на 2025 год - пакет добавляет знаменитый оттенок серого от Audi на внешнюю часть автомобиля. Чтобы помочь машинам выделиться еще сильнее, Nardo Sport Edition получает глянцевые черные 21-дюймовые диски, черную крышу, корпуса зеркал из углеродного волокна и темные фары. Внешние эмблемы также черные, но Nardo Sport Edition не лишена цвета. Вы все еще найдете каплю красного на эмблемах S.

Фото: Motor1.com

Переходя внутрь, здесь немного больше красного, чтобы дополнить серый и черный. Audi оснащает обе модели специальным кожаным пакетом с красной строчкой на сиденьях. Это включает жирный логотип S в верхней части и красный цвет для стежки вставок, а также еще красную строчку на панели приборов, центральной консоли, руле, дверях и ковриках. Кожа покрывает приборную панель и консоль, а на S7 также есть черная отделка Dinamica для потолка.

Nardo Sport Edition - это исключительно улучшение внешнего вида. Под капотом - привычный 2,9-литровый мягкий гибридный V-6 с двойным турбонаддувом мощностью 444 лошадиные силы, передающий мощность на все четыре колеса через восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. В области технологий Audi сообщает, что все модели S6 и S7 2025 года имеют доступный адаптивный круиз-контроль и распознавание дорожных знаков, в дополнение к множеству систем помощи водителю.

Базовая модель Audi S6 стоит $76,995, включая доставку. Тем временем, S7 начинается с $86,795. Nardo Sport Edition доступен только на версии Prestige верхнего уровня, однако. Кроме того, пакет добавляет дополнительно $9,700 к стоимости S6 и $11,200 к S7. В общей сложности, вам придется потратить как минимум $94,895 на S6 Nardo Sport Edition и $105,395 на S7. Обе модели уже доступны для заказа.