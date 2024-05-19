Видео: заезд Audi RS4 Avant против BMW M3 Touring: результат предсказуем?

В Америке происходит небольшое возрождение универсалов с высокой производительностью. Audi RS6 Avant появился на американском рынке в 2020 году, а новый M5 Touring подтвержден для линейки BMW в США на следующий год. Однако в Европе по-прежнему царствуют быстрые универсалы, такие как RS4 Avant и M3 Touring. Провести их сравнительную гонку по прямой - это вполне естественно.

Франкоязычное издание Motorsport Magazine захотело увидеть, как два немецких спортивных универсала справятся друг с другом в гонке на 1000 метров (около 0,6 миль).

На бумаге два универсала довольно близки. RS4 развивает 443 лошадиные силы и 443 фунт-футов крутящего момента от битурбированного V-6, передавая мощность на все четыре колеса через восьмиступенчатую автоматическую коробку. M3 получает 503 л.с. и 479 фунт-футов от битурбированного ряда шести, и, как и Audi, передает мощность на все четыре колеса через восемь передач.

Дополнительные 60 лошадиных сил у Touring сразу же находят применение в старте, и M3 вырывается вперед. Для Audi дела идут только хуже; к моменту достижения отметки в 1000 метров она отстает более чем на две секунды от BMW, что выглядит как разница в длине дюжины автомобилей.

В прошлом знаменитая система Quattro от Audi, вероятно, дала бы RS4 преимущество на старте и возможно победу, но в наши дни самые быстрые М-модели используют свою собственную версию xDrive для передачи мощности на дорогу, эффективно уничтожая любое преимущество, которое могло быть у Audi.