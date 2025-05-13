Audi e-tron GT получает огромное снижение цены на £20k с появлением новой версии quattro начального уровня

Автомобиль Audi e-tron GT получил обновление в прошлом году, и теперь в линейке появилась версия входного уровня ‘quattro’, присоединившаяся к моделям S, RS и RS Performance.

Цена e-tron GT quattro начинается с £89,505, что на £19,215 дешевле, чем у следующей по стоимости версии S. Кроме того, это всего лишь на £1,305 дороже самой доступной Porsche Taycan, архитектуру которой разделяет с e-tron GT.

Несмотря на значительное превосходство в цене, e-tron GT quattro использует тот же 97-кВтч аккумулятор, что и остальные модели линейки, все из которых мы испытали в конце 2024 года. В отличие от Taycan, в котором до этого года предлагался вариант с меньшим аккумулятором на 82 кВтч, e-tron GT quattro такой опции не имеет. Автомобиль оснащен двигателем с двумя электродвигателями общей мощностью 496 л.с. (576 л.с. с функцией повышения мощности) - значительно меньше, чем у модели e-tron GT S, которая развивает 669 л.с.

Полная техническая информация пока не была опубликована, однако наличие самой низкой мощности в линейке, вероятно, означает, что модель quattro будет самой медленной до 100 км/ч. Однако главное, что она предложит самый большой запас хода в линейке – 386 миль по сравнению с 374 милями у модели S - частично благодаря своему весу, который на 30 кг меньше, чем у S. Как и в случае с другими моделями e-tron GT, у quattro также есть функция быстрой зарядки 320 кВт, введенная во время рестайлинга (вместо 270 кВт), что позволяет добавить 177 миль пробега за 10 минут.

Audi e-tron GT quattro сохранил тот же внешний дизайн, что и модель S, с одинаковыми 20-дюймовыми колесами в стандартной комплектации, а также кузовным цветом решетки радиатора и заднего диффузора. В интерьере вы найдете 10,1-дюймовый дисплей в центре панели приборов и 12,3-дюймовый ‘Virtual Cockpit’ от Audi, как и в других моделях e-tron GT.

Фото: autoexpress

Хотя цены и предварительная информация уже были раскрыты, Audi еще не начала принимать заказы на новую модель e-tron GT quattro. Однако ожидается, что новая версия quattro появится до лета.