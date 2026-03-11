Главная Новости Audi A8 снимается с производства: роскошный седан уходит с рынка спустя 30 лет, поскольку марка концентрируется на внедорожниках
Audi завершает производство седана A8 в Великобритании, переключаясь на выпуск роскошного SUV Q9, который станет конкурентом Range Rover и Mercedes GLS.
11.03.2026, 22:32·2 мин
Фото: autoexpress

Компания Audi официально прекращает производство своего флагманского седана A8. Лимузин немецкого бренда, успешно присутствовавший на британских дорогах с середины 90-х годов и сменивший четыре поколения, больше не будет выпускаться. Решение связано с намерением Audi сосредоточиться на сегменте роскошных внедорожников.

На данный момент Audi A8 еще доступен для конфигурации на официальном сайте марки, однако, как стало известно Auto Express от осведомленных источников, выпуск модели уже завершен. Оформление новых заказов было прекращено в феврале 2026 года. Тем не менее, у некоторых дилеров могут остаться последние экземпляры, что позволит самым преданным поклонникам приобрести лимузин перед его окончательным уходом с рынка.

В финальный период производства Audi A8 предлагался только с 282-сильным 3,0-литровым дизельным двигателем V6, а также с 4,0-литровым бензиновым V8 в модификации S8. Такая политика разительно отличается от подхода главного конкурента, BMW 7 Series, который продолжает обновляться и доступен как в варианте с подключаемым гибридом, так и в полностью электрической версии i7.

Тем, кто ориентирован на премиальный опыт от Audi, теперь открываются другие возможности. Среди них — гибридная Audi A6, более спортивная и полностью электрическая e-tron GT, а также внедорожники Q7 и Q8. В скором времени к ним присоединится абсолютно новый Q9 — роскошный SUV, который должен составить конкуренцию Range Rover и Mercedes GLS.

Ожидается, что Q9 будет доступен в бензиновой и гибридной версиях, а также, возможно, с дизельным двигателем. В перспективе также рассматривается мощная модификация SQ9 с битурбированным V8. Однако информации о создании полностью электрической версии, способной конкурировать с ожидаемым Range Rover Electric, пока нет.

Источник

