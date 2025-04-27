Tom's Racing представило стильный обвес для японского внедорожника Toyota Land Cruiser.

Обновленная версия внедорожника Land Cruiser 250 модельного года оказалась настоящим прорывом для инженеров Toyota. В новом внедорожнике удалось добиться значительного уровня внедорожной проходимости. Однако для горожан Land Cruiser 250 2025 года останется прежде всего автомобилем для преодоления бордюров, чем для бездорожья.

Известное японское тюнинг-ателье Tom's Racing, учитывая данную тенденцию, представило обвес для Land Cruiser 250, сосредотачиваясь в основном на стайлинге, вместо улучшения проходимости вне дорог.

Фото: Carsweek.ru

Новый обвес от Tom's Racing включает в себя изящный сплиттер, который делает переднюю часть Land Cruiser более агрессивной, не перегружая дизайн автомобиля. Это всего лишь один из элементов комплекта, который изначально создавался для спортивных автомобилей.

Передняя часть автомобиля плавно переходит в новые расширенные колесные арки с боковыми выступами, идущими по всей длине кузова. Все детали обвеса доступны в черном или карбоновом исполнении. Арки дополнены 20-дюймовыми коваными алюминиевыми дисками с алмазной огранкой. Сзади установлен новый диффузор, а также опциональная выхлопная система из нержавеющей стали.

По информации источника, к стандартному комплекту можно добавить напольные коврики и дополнительные значки Tom's Racing по желанию покупателя.

Недавно тюнинг-ателье TOM's Racing представило обновленную версию легендарной Toyota Supra A80 под названием TRD 3000GT. Эта модель стала первой отреставрированной машиной от TOM's Racing, отмечающей свое 50-летие в этом году.